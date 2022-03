In 10 anni perso quasi il 16% di attività commerciali nei centri storici: allarme di Confcommercio (Di martedì 1 marzo 2022) L’associazione regionale: «Intervenire contro il rischio desertificazione dei centri storici» E’ stata pubblicata l’analisi della settima edizione dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città e nei centri storici, effettuata dall’Ufficio Studi di Confcommercio. La sintesi fotografa la presenza di attività del terziario in 120 Comuni italiani di medio-grandi dimensioni, di cui 110 capoluoghi di provincia e 10 Comuni non capoluoghi. Il dato nazionale mostra come negli ultimi nove anni si sia verificato un calo significativo delle attività commerciali. Dal 2012 al 2021 ci sono 85.000 negozi in meno, mentre il settore degli ambulanti registra un saldo negativo di 10.000 attività. Per quanto riguarda le 14 ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 1 marzo 2022) L’associazione regionale: «Intervenire contro il rischio desertificazione dei» E’ stata pubblicata l’analisi della settima edizione dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città e nei, effettuata dall’Ufficio Studi di. La sintesi fotografa la presenza didel terziario in 120 Comuni italiani di medio-grandi dimensioni, di cui 110 capoluoghi di provincia e 10 Comuni non capoluoghi. Il dato nazionale mostra come negli ultimi novesi sia verificato un calo significativo delle. Dal 2012 al 2021 ci sono 85.000 negozi in meno, mentre il settore degli ambulanti registra un saldo negativo di 10.000. Per quanto riguarda le 14 ...

ALE19552 : @CistiteInfoAPS @FacebookWatch Testimonianza: 16 anni di cistite fissa, 24 ore al giorno. Nessun aiuto da medici. D… - voglioungelatoo : non io che ho appena sentito mia madre dire 'alessà (mia sorella di 11 anni) controlla tu le cose sul fuoco altrime… - Pensioniamoci : A nostro avviso… L’Italia,se fosse stato un paese libero economicamente,NON avrebbe aspettato 2 ANNI per avere dei… - santogabb : @santaseraf Ho perso per fortuna da anni il disagio nel parlare del mio corpo, i kg, ecc però sì sono alquanto d’ac… - 2Prelemi : RT @ioetesolonoi: #prelemi In una notte aveva perso già 5 anni Dopo un anno è diventato minorenne???? -

Ultime Notizie dalla rete : anni perso Morti due calciatori e un biathleta Martinenko, invece, ha perso la vita insieme alla madre (mentre la sorellina di 7 anni sarebbe in gravi condizioni), dopo che una bomba ha colpito la loro abitazione . Giocava nell'FC Hostomel e ...

Tommaso Paradiso, doppio debutto solista con album e film: Thegiornalisti? Ero solo io ... con chitarre anni 80, qualche scopiazzatura di Lennon e pochi synth rispetto al passato". In molti ... Dylan non è perfetto, ma non abbiamo perso i suoi capolavori... "Dylan non veniva bombardato dai ...

Inchiesta «I quartieri al centro». Conca Fiorita, in 30 anni perso il 15% degli abitanti L'Eco di Bergamo Femminicidio nel Salernitano, uccisa a 30 anni nel coiffeur: catturato l’ex in fuga Femminicidio a Pontecagnano Faiano. Una ragazza di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa in mattinata all’interno del salone di bellezza presso cui lavorava. Il fatto è accaduto in via Tevere, in pieno ...

Ucraina, tra le vittime un calciatore di 25 anni Dmitry Martynenko, giocatore 25enne dell’Hostomel, squadra che milita nelle serie minori, ha perso la vita insieme a sua madre dopo che una bomba ha colpito la sua casa. La sorella di 7 anni è stata ...

