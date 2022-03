Fabian da record | una statistica lo incorona tra i migliori in Europa

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 marzo 2022)Ruiz è stato sicuramente il protagonista del gol vittoria messo a segno in casa della Lazio. Con la sua rete allo scadere, infatti, il Napoli rilancia le proprie ambizioni Scudetto. E lo fa proprio una settimana prima del match che può decidere tanto le sorti della lotta al vertice, quello contro il Milan. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in particolare, si sofferma su un dato che piazza l’ex Betis tra iin. “L’andaluso è il centrocampista che segna più reti da fuori area nei cinque campionati europei: sono ben 6”, scrive il quotidiano. ROME, ITALY – FEBRUARY 27:Ruiz of SSC Napoli celebrates a second goal during the Serie A match between SS Lazio and SSC Napoli at Stadio Olimpico on February 27, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)Che ...