Ernesto Assante e Gino Castaldo presentano 'Semplicemente Lucio Dalla', un omaggio a 10 anni dalla morte del cantautore bolognese (Di martedì 1 marzo 2022) Uno speciale, un omaggio nel giorno del decimo anniversario della scomparsa di un grande artista. "Semplicemente Lucio dalla" – disponibile in versione free su TvLoft – condotto da Ernesto Assante e Gino Castaldo, recuperando tutte le tracce e le note del cantautore bolognese, è un ritratto umano e artistico per molti versi nuovo e inconsueto. La Stefano Di Battista Jazz Band Quartet ha accompagnato il racconto del percorso musicale e umano di dalla eseguendo alcuni tra i suoi brani più significativi e popolari. Quello che emerge è la figura di un artista libero e imprevedibile, che con il suo genio ha segnato profondamente la cultura musicale italiana.

