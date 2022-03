Due calciatori sono morti nella guerra in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Attraverso un tweet pubblicato da FIFPro, il sindacato internazionale dei calciatori professionisti, è arrivata la conferma della morte di due calciatori ucraini nell’ambito del conflitto tra Russia e Ucraina. Si tratta di Vitalii Sapylo (21) e Dmytro Martynenko (25). Sapylo, calciatore del Karpaty, era originario del villaggio di Sokilnyky (vicino Leopoli) e – secondo quanto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 1 marzo 2022) Attraverso un tweet pubblicato da FIFPro, il sindacato internazionale deiprofessionisti, è arrivata la conferma della morte di dueucraini nell’ambito del conflitto tra Russia e. Si tratta di Vitalii Sapylo (21) e Dmytro Martynenko (25). Sapylo, calciatore del Karpaty, era originario del villaggio di Sokilnyky (vicino Leopoli) e – secondo quanto L'articolo

MCriscitiello : #RussiaUkraineConflict De Zerbi e il suo staff sono chiusi in hotel con gran parte dei calciatori. In strada ci son… - Eurosport_IT : Momenti toccanti prima di Everton-City ?? Prima l’abbraccio tra i due calciatori ucraini Mykolenko e Zinchenko e po… - infoitsport : Conflitto Russia-Ucraina, morti due calciatori ucraini - snsjuve : RT @CalcioFinanza: Due calciatori e un biathleta sono morti nella guerra in #Ucraina - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Due calciatori e un biathleta sono morti nella guerra in #Ucraina -