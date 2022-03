Cosa faceva Patrizio Rispo prima del successo in televisione: così è iniziata la sua carriera (Di martedì 1 marzo 2022) Patrizio Rispo interpreta Raffaele Giordano in Un posto a sole: Cosa faceva l’amato attore prima del successo in televisione. Patrizio Rispo interpreta da anni Raffaele Giordano in Un posto al sole. L’attore è entrato a far parte del cast da quando la soap opera, oggi famosissima, ha esordito, esattamente dal 1996. Sicuramente, questo personaggio è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 1 marzo 2022)interpreta Raffaele Giordano in Un posto a sole:l’amato attoredelininterpreta da anni Raffaele Giordano in Un posto al sole. L’attore è entrato a far parte del cast da quando la soap opera, oggi famosissima, ha esordito, esattamente dal 1996. Sicuramente, questo personaggio è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

pfmajorino : L'unico politico italiano che non ha diritto di spiegare come fronteggiare la folle guerra di #Putin reclamando u… - acidintheveins : @ellisandcurrer in realtà ci sta, lo faceva anche mia sorella: se studi bene, e se capita che hai anche lo stesso p… - WishYouWereV : @duecosestupide Ieri in una lezione in cui ha praticamente solo letto delle slide ha lasciato la telecamera girata… - Sergio64221 : @gparagone Lei faceva il giornalista ? O è totalmente ignorante o è in malafede . Mi vuole dire che non sa da un pu… - Francesca_Anto : @SimoneMoriOff Mamma mia ma che disagio! Ma neanche il bullo delle scuole medie (che poi alle superiori ha trovato… -