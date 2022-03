Come l’energia diventa il fronte della guerra in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Oltre la metà delle esportazioni russe riguarda gas e petrolio. E, di conseguenza, proprio sul fronte dell’energia si sono mosse alcune delle contromisure più dure nei confronti del governo di Mosca in risposta alla decisione di invadere l’Ucraina. Due decisioni, in particolare, rischiano di nuocere seriamente all’economia russa e, nello specifico, agli apparati del Cremlino: la Bp (British Petroleum) che ha deciso di abbandonare la sua partecipazione azionaria in Rosneft, la compagnia energetica russa. E poi il fondo sovrano norvegese, il più grande fondo sovrano al mondo, che ha deciso di disinvestire dalla Russia. Il motivo per cui queste due decisioni sono da sottolineare è che arrivano da due istituzioni dal peso specifico notevole. L’inglese Bp – azienda capace di creare utili per 2,6 miliardi di dollari a trimestre – è una delle ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 marzo 2022) Oltre la metà delle esportazioni russe riguarda gas e petrolio. E, di conseguenza, proprio suldelsi sono mosse alcune delle contromisure più dure nei confronti del governo di Mosca in risposta alla decisione di invadere l’. Due decisioni, in particolare, rischiano di nuocere seriamente all’economia russa e, nello specifico, agli apparati del Cremlino: la Bp (British Petroleum) che ha deciso di abbandonare la sua partecipazione azionaria in Rosneft, la compagnia energetica russa. E poi il fondo sovrano norvegese, il più grande fondo sovrano al mondo, che ha deciso di disinvestire dalla Russia. Il motivo per cui queste due decisioni sono da sottolineare è che arrivano da due istituzioni dal peso specifico notevole. L’inglese Bp – azienda capace di creare utili per 2,6 miliardi di dollari a trimestre – è una delle ...

