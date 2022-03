Bayern Monaco, Lewandowsky: 'Sono aperto a tutto' (Di martedì 1 marzo 2022) Con il futuro incerto al Bayern Monaco, per il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, Robert Lewandowski non esclude la pista spagnola. L'attaccante... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) Con il futuro incerto al, per il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, Robert Lewandowski non esclude la pista spagnola. L'attaccante...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bomba dalla Spagna: Lewandowski può giocare nell'Atletico Madrid la prossima stagione Qualche rumors di troppo sul futuro di Robert Lewandowski . Il centravanti polacco del Bayern Monaco è finito nel mirino delle cronache sportive non solo per le sue reti ma anche per il possibile addio al club bavarese. Se nelle scorse ore c'era stato un curioso botta e risposta tra ...

UEFA Europa League: guida agli ottavi di finale Ottavi di finale Rangers (SCO) - Crvena zvezda (SRB) Braga (POR) - Monaco (FRA) Porto (POR) - Lyon (... I due sono rimasti insieme sia al Bayern che al Manchester City, vincendo 24 trofei in 11 anni ...

Gabriel Vidovic: il prodigio del Bayern Monaco pronto a debuttare Goal.com Calciomercato, Lewandowski può lasciare il Bayern: tutte le possibili destinazioni Dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, Robert Lewandowski ha manifestato di recente ai microfoni della stampa tedesca il suo malumore per il continuo ‘temporeggiare' del Bayern sul suo rinnovo d ...

Bochum-Friburgo, Coppa di Germania: formazioni, pronostici Bochum-Friburgo è un match valido per i quarti di finale della Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: pronostici, analisi e probabili formazioni. In un’insolita edizione di Coppa di ...

