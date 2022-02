Ucraina: Conte, 'ogni sforzo per stop aggressione ingiustificata' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo riporre tutti gli sforzi per mettere fine a queste aggressione militare e ovviamente sostenere la popolazione Ucraina che sta subendo tanta sofferenza. Dunque c'è anche la disponibilità ad appoggiare", con la scelta del Cdm di inviare mezzi e materiali militare a Kiev, "un sostegno concreto, anche se indiretto, per mettere la popolazione Ucraina nella condizione di poter esercitare il legittimo diritto alla difesa contro un aggressione assolutamente ingiustificata". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo riporre tutti gli sforzi per mettere fine a questemilitare e ovviamente sostenere la popolazioneche sta subendo tanta sofferenza. Dunque c'è anche la disponibilità ad appoggiare", con la scelta del Cdm di inviare mezzi e materiali militare a Kiev, "un sostegno concreto, anche se indiretto, per mettere la popolazionenella condizione di poter esercitare il legittimo diritto alla difesa contro unassolutamente". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti.

Advertising

christianrocca : Nella maleodorante propaganda dei Liberali per Putin c’è la balla che con Trump tutto questo non sarebbe successo.… - fattoquotidiano : Ucraina, Conte: “Iniziativa di Putin? Da condannare. Va scongiurata una guerra, inaccettabile dopo due anni di pand… - norditalia2020 : RT @AnnaLeonardi1: Il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, non voterà 'il provvedimento del cdm per l'invio di… - TV7Benevento : Ucraina: Conte, 'ogni sforzo per stop aggressione ingiustificata' - - Freak_Nick_ : RT @mariandola: Oggi #Conte si è venduto l’anima. Mi dispiace ma è così #Italia #armi #Ucraina #sisalvichipuo #terzaguerramondiale -