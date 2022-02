SAG Awards | Will Smith rende omaggio a Richard Williams

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ha vinto il premio come miglior attore in un film per la sua interpretazione di Venus e il padre di Serenaiams,iams, in Kingai SAG2022. Chi ha battutoai SAGha battuto gli altri candidati Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!) e Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth). La vittoria è il primo SAG Award didopo tre nomination. Le sue parole “È stato un momento di profonda riflessione personale, che si è tradotto in una comprensione artistica e una crescita come uomo e una crescita come artista”, ha detto. “Non ho mai ...