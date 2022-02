Roma, grave incidente sulla Cassia Nuova: centauro in Ospedale, strada chiusa (Di lunedì 28 febbraio 2022) grave incidente stamattina a Roma dove un mezzo pesante e uno scooter Yamaha si sono scontrati in Via Cassia Nuova all’altezza di via dell’Inviolatella borghese. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 45enne, trasportato d’urgenza in Ospedale. La strada risulta ancora chiusa tra Via Oriolo Romano e Via Giovanni Fabbroni all’altezza Via dell’Inviolatella Borghese. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina Foto di repertorio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022)stamattina adove un mezzo pesante e uno scooter Yamaha si sono scontrati in Viaall’altezza di via dell’Inviolatella borghese. Ad avere la peggio è stato il, un 45enne, trasportato d’urgenza in. Larisulta ancoratra Via Oriolono e Via Giovanni Fabbroni all’altezza Via dell’Inviolatella Borghese. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, gli agenti della Polizia Locale diCapitale. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina Foto di repertorio su Il Corriere della Città.

