Realme GT2 e GT2 Pro arrivano in Europa a un prezzo speciale

Ultime Notizie dalla rete : Realme GT2

In attesa della presentazione ufficiale al MWC di Barcellona , sono stati diffusi i prezzi ufficiali diPro , probabilmente presi da un rivenditore europeo. Si parte dal "fratello minore", che dovrebbe essere proposto con un prezzo di vendita di 539 (per la versione da 8 GB di RAM e 128 ...In attesa della presentazione prevista per il 28 febbraio ,ha annunciato che ilPro sarà tra i primi dispositivi a ricevere la certificazione "Performance class 12" di Google. Per chi non lo sapesse, si tratta di un nuovo standard che Google ha ...realme GT2 e realme GT2 Pro si inseriscono nella filosofia e strategia 'Flagship killer': differenze importanti tra i due terminali, con realme GT2 Pro con piattaforma hardware Qualcomm Snapdragon 8 G ...Strategy Analytics svela l'incredibile crescita di Realme in Europa durante il 2021 che le ha permesso di entrare nella top five dei maggiori OEM.