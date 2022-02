Napoli pronto per lo Scudetto? Auriemma elogia De Laurentiis (Di lunedì 28 febbraio 2022) La vittoria del Napoli contro la Lazio ha aperto la possibilità Scudetto anche per gli azzurri di Luciano Spalletti. I 3 punti dell’Olimpico sono diventati fondamentali per raggiungere la vetta e iniziare a sognare in vista delle ultime 11 partite. Raffaele Auriemma, a “Si Gonfia La Rete“, trasmissione in onda su Radio Marte, ha elogiato il lavoro di De Laurentiis con il Napoli. “Il Napoli non si è indebitata come Milan, Inter e Juve. Con una gestione oculata è arrivata a competere per grandi obiettivi. Se è stato così bravo da rinnovarsi e ad essere ancora lassù, se lo merita”. Auriemma NapoliAuriemma: “Tanti tifosi vorrebbero De Laurentiis” Raffaele Auriemma, poi, ha ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) La vittoria delcontro la Lazio ha aperto la possibilitàanche per gli azzurri di Luciano Spalletti. I 3 punti dell’Olimpico sono diventati fondamentali per raggiungere la vetta e iniziare a sognare in vista delle ultime 11 partite. Raffaele, a “Si Gonfia La Rete“, trasmissione in onda su Radio Marte, hato il lavoro di Decon il. “Ilnon si è indebitata come Milan, Inter e Juve. Con una gestione oculata è arrivata a competere per grandi obiettivi. Se è stato così bravo da rinnovarsi e ad essere ancora lassù, se lo merita”.: “Tanti tifosi vorrebbero De” Raffaele, poi, ha ...

