Milan, la scelta per il post-Kessie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Milan punta forte su Tonali per il post-Kessie. Ecco perché sul mercato il club rossonero si sta muovendo su un profilo con caratteristiche... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilpunta forte su Tonali per il. Ecco perché sul mercato il club rossonero si sta muovendo su un profilo con caratteristiche...

Advertising

sportli26181512 : Milan, la scelta per il post-Kessie: Il Milan punta forte su Tonali per il post-Kessie. Ecco perché sul mercato il… - infoitsport : Milan-Inter, Pioli scelta fatta in difesa! Decisivo l’allenamento odierno – Sky - internewsit : Milan-Inter, Pioli scelta fatta in difesa! Decisivo l'allenamento odierno - Sky - - ElBuitr64021431 : @EmanueleBottoni Mister, una domanda, stabilito che il Milan non gioca e non si muove da Milan, evidentemente è una… - VatteneDiaz : @Zoroback_023 Scelta intelligente tanto più di quelli non li avrebbe presi da nessuno almeno non viene messo in dis… -