"Guerra nucleare, aggressione russa e profughi: vi racconto il dramma di Kiev" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dioniso Lachovicz, visitatore apostolico per i fedeli ucraini in Italia, a Il Giornale.it: "Noi non combattiamo per odio verso i nemici ma per amore verso il nostro popolo e la patria". La paura più grande? "È un'escalation in tutto il mondo"

andreapurgatori : #Zelensky accetta di negoziare con #Putin sul confine con la #Bielorussia. Per ora la diplomazia segreta ha funzion… - MediasetTgcom24 : Guerra in Ucraina, Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict… - MediasetTgcom24 : Minsk: 'Le sanzioni spingono la Russia verso una guerra nucleare' #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin… - Cropy_03 : @morettweet Ma poi devo sentire parlare di nucleare nel 2022? Ma siamo pazzi? Dovrebbe essere vietato e inesistente… - maxxxks : RT @confundustria: #Salvini: 'Non penso che #Putin voglia scatenare una #guerra #nucleare'. Siamo rovinati. -