Giannini: "Putin è un criminale e va fermato a ogni costo, l'Europa ha fatto alcuni errori che non deve ripetere" (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'intervento del direttore de <em>La Stampa</em> <strong>Massimo Giannini</strong> durante la puntata del 27 febbraio 2022 di <em>Che Tempo Che Fa</em> su Rai 3. Leggi su lastampa (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'intervento del direttore de La Stampa Massimo durante la puntata del 27 febbraio 2022 di Che Tempo Che Fa su Rai 3.

Advertising

LaStampa : Quella di #Putin non è «un’operazione militare mirata», come sostiene lui stesso nel messaggio notturno alla nazion… - Sciandi : RT @LaStampa: Giannini: 'Putin è un criminale e va fermato a ogni costo, l'Europa ha fatto alcuni errori che non deve ripetere' https://t.c… - LaStampa : Giannini: 'Putin è un criminale e va fermato a ogni costo, l'Europa ha fatto alcuni errori che non deve ripetere' - T100_Bonnie : @DeliSte L'espansione della Nato a Est che giustifica la reazione di Putin è quello che affermava ieri sera Marc In… - blusewillis1 : RT @cori_69: Qualcuno mi traduca cosa diamine sta dicendo #Innaro a #CTCF “Putin sbaglia PERÒ “ non si può sentire. Giannini, Serra, Sav… -