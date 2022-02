Eric Bischoff: “La strada giusta per Cesaro non è la AEW” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Durante l’ultimo episodio del podcast 83 Weeks, Eric Bischoff ha parlato dell’uscita di Cesaro dalla WWE, e ha spiegato quali sono per lui le possibili strade che potrebbe imboccare lo Swiss Superman: “Sembrerà che stia parlando male della AEW, ma non è così che ci crediate o no. Se sono Cesaro, tuttavia, voglio davvero andare in AEW? Farei sicuramente tanti soldi, e sarei la novità in AEW per una notte, ma poi cosa succede? Ciò che è successo a Christian? Jay Lethal? Che succede?“. La strada più lunga Bischoff continua: “Cesaro ha le capacità per distinguersi da tutti gli altri arrivati nell’ultimo anno? Forse, e se fosse il caso sarebbe una grande mossa. Se fossi in lui o nel suo agente, andrei nelle indipendenti. Mi prenderei un anno per rifarmi un nome, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 28 febbraio 2022) Durante l’ultimo episodio del podcast 83 Weeks,ha parlato dell’uscita didalla WWE, e ha spiegato quali sono per lui le possibili strade che potrebbe imboccare lo Swiss Superman: “Sembrerà che stia parlando male della AEW, ma non è così che ci crediate o no. Se sono, tuttavia, voglio davvero andare in AEW? Farei sicuramente tanti soldi, e sarei la novità in AEW per una notte, ma poi cosa succede? Ciò che è successo a Christian? Jay Lethal? Che succede?“. Lapiù lungacontinua: “ha le capacità per distinguersi da tutti gli altri arrivati nell’ultimo anno? Forse, e se fosse il caso sarebbe una grande mossa. Se fossi in lui o nel suo agente, andrei nelle indipendenti. Mi prenderei un anno per rifarmi un nome, ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Eric Bischoff: 'La strada giusta per Cesaro non è la AEW' - - TSOWrestling : Easy E traccia la via alla #AEW #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Eric Bischoff: 'Ammiro Cody Rhodes, se tornerà in WWE dimostrerà di avere gli attributi' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Eric Bischoff I migliori Elimination Chamber nella storia della WWE Lo show prende il nome da uno dei match più storici e brutali della Compagnia, ideato nel 2002 da Eric Bischoff e portato in scena alle Survivor Series di quell'anno . Andiamo ad analizzare quali ...

I migliori match ad eliminazione di Survivor Series Team Bischoff vs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud fra Eric Bischoff e Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...

Eric Bischoff: “L'AEW deve ancora far crescere il proprio business" World Wrestling Eric Bischoff: “L'AEW deve ancora far crescere il proprio business" Nell'episodio di questa settimana di "83 Weeks" su AdFreeShows.com, Eric Bischoff ha analizzato il business e la crescita della AEW. L'Hall Of Famer WWE pensa che la federazione di Tony Khan abbia ...

Eric Bischoff: La AEW ha bisogno di un grandissimo nome Eric Bischoff ha rivelato di come per lui la AEW per continuare a crescere negli ascolti abbia bisogno di un grande nome.

Lo show prende il nome da uno dei match più storici e brutali della Compagnia, ideato nel 2002 dae portato in scena alle Survivor Series di quell'anno . Andiamo ad analizzare quali ...Teamvs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud frae Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...Nell'episodio di questa settimana di "83 Weeks" su AdFreeShows.com, Eric Bischoff ha analizzato il business e la crescita della AEW. L'Hall Of Famer WWE pensa che la federazione di Tony Khan abbia ...Eric Bischoff ha rivelato di come per lui la AEW per continuare a crescere negli ascolti abbia bisogno di un grande nome.