“È tutto chiaro”. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, prima le brutte voci e ora il gesto che non lascia dubbi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono stati tirati in ballo negli ultimi giorni perché anche loro sarebbero entrati in crisi. Un periodo tremendo per le coppie famose, visto che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono già detti addio ufficialmente, mentre Ilary Blasi e Francesco Totti non starebbero vivendo una fase facile, nonostante le smentite dell’ex campione della Roma. Ma in queste ore il portiere ex Juventus e la giornalista e conduttrice televisiva hanno praticamente tolto ogni tipo di dubbio. Nei giorni scorsi su Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si era aggiunto un ulteriore particolare. La coppia pare stia facendo fronte a impegni personali differenti, che potrebbero portare dritti e spediti a una certa ‘maretta’. A confermare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)sono stati tirati in ballo negli ultimi giorni perché anche loro sarebbero entrati in crisi. Un periodo tremendo per le coppie famose, visto che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono già detti addio ufficialmente, mentre Ilary Blasi e Francesco Totti non starebbero vivendo una fase facile, nonostante le smentite dell’ex campione della Roma. Ma in queste ore il portiere ex Juventus e la giornalista e conduttrice televisiva hanno praticamente tolto ogni tipo dio. Nei giorni scorsi susi era aggiunto un ulteriore particolare. La coppia pare stia facendo fronte a impegni personali differenti, che potrebbero portare dritti e spediti a una certa ‘maretta’. A confermare ...

Advertising

ladyonorato : Sì certo, iniziano a prenderle a 12 anni, maschi e femmine. Tutto chiaro… #altroche - borghi_claudio : Di base comunque il discorso è chiaro: noi esportiamo meno di quanto importiamo ma il bilancio import è asimmetrico… - FiLFelix11 : @borghi_claudio Si ma in tutto ciò non mi è chiaro perchè addirittura si discuta e metta in dubbio, cosa che dovreb… - DorianoSaracino : @federicoton99 Grazie Federico, mi tutto molto chiaro e ben detto. Vorrei chiedere a chi sostiene Putin se preferirebbe vivere - acamilli : RT @jacopo_iacoboni: mi viene da vomitare. e anche una rabbia impotente, perché era chiaro che questo criminale stava andando verso tutto… -