Carote protagoniste | le proprietà e la ricetta | al forno con lo speck

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Bergamo. Sono leil prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza sono disponibili in buoni quantitativi, per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si possono trovare con prezzi stabili o in lieve ribasso. La qualità è soddisfacente e si attesta entro livelli nella norma per il periodo. Accanto alle varietà comuni è reperibile la carota novella di Ispica, specialità siciliana, che si contraddistingue per la superficie pulita, lucida e priva della radice apicale, il colore arancione intenso e un sapore peculiare, dalle note accentuate. In questo caso le quotazioni sono superiori in quanto commisurate all’elevato livello qualitativo di una merce di nicchia. Dotate di svariateper la salute e il benessere dell’organismo sono una vera e propria miniera di minerali. Grazie alla loro ...