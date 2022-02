Capaccio | incidente stradale per il calciatore Ribery

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Prognosi di sette giorni per ildella salernitana Franck Ribéry, protagonista di un bruttonella notte appena trascorsa. Ilera alla guida della sua auto, un suv di grossa cilindrata, quando nel territorio comunale diPaestum, in località Laura, ha perso il controllo del mezzo. Per lui un trauma cranico e sette giorni di prognosi. Ilè stato già dimesso. In auto con lui anche un’altra persona. Le cause dell’, che non ha coinvolto altre vetture, sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del comandante Fabiola Garello. I militari dovranno anche verificare attraverso appositi test ...