Atalanta-Sampdoria 4-0: la Dea torna al successo dopo più di un mese (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non vinceva dallo scorso 12 gennaio l’Atalanta di Gasperini che in casa contro la Sampdoria non ha avuto grandi problemi. Due reti nel primo tempo, firmate da Pasalic e Koopmeiners, e due nella ripresa, messe a segno ancora dall’ex Az e Miranchuk, hanno permesso alla Dea di tornare alla vittoria e conquistare il quinto posto in solitaria. La partita Gasperini rinuncia a Malinovski e rattoppa un attacco messo decisamente male viste le assenze si Muriel e Zapata. In avanti spazio a Boga e Pasalic improvvisato prima punta. Giampaolo piazza Falcone al posto di Audero e Magnani in difesa, a centrocampo spazio a Sensi e Thorsby con Quagliarella e Caputo in attacco. Primo tempo molto positivo per la Dea di Gasperini che, ritrovato il sorriso in europa League. cerca di tornare a vincere anche in Serie A. Bastano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non vinceva dallo scorso 12 gennaio l’di Gasperini che in casa contro lanon ha avuto grandi problemi. Due reti nel primo tempo, firmate da Pasalic e Koopmeiners, e due nella ripresa, messe a segno ancora dall’ex Az e Miranchuk, hanno permesso alla Dea dire alla vittoria e conquistare il quinto posto in solitaria. La partita Gasperini rinuncia a Malinovski e rattoppa un attacco messo decisamente male viste le assenze si Muriel e Zapata. In avanti spazio a Boga e Pasalic improvvisato prima punta. Giampaolo piazza Falcone al posto di Audero e Magnani in difesa, a centrocampo spazio a Sensi e Thorsby con Quagliarella e Caputo in attacco. Primo tempo molto positivo per la Dea di Gasperini che, ritrovato il sorriso in europa League. cerca dire a vincere anche in Serie A. Bastano ...

Advertising

DiMarzio : .@Atalanta_BC, infortunio per #Malinovskyi prima della gara contro la @sampdoria - Gazzetta_it : Risultato finale, Atalanta-Sampdoria 4-0 - gemin_steven98 : RT @SkySport: ATALANTA-SAMPDORIA 4-0 Risultato finale ? ? #Pasalic (6') ? #Koopmeiners (29') ? #Koopmeiners (61') ? #Miranchuk (86') ? ? h… - clubdoria46 : #Pagelle #AtalantaSampdoria: non si salva nessuno #samp #sampdoria - spaziocalcio : #SerieA, con un super #Koopmeiners l'#Atalanta resta in scia alla #Juventus: poker alla #Sampdoria nel posticipo… -