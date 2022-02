Anziani in Rsa, ennesima modifica normativa per costringere a riaprire dopo due anni. E il comitato parenti lancia lo sciopero delle rette (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le norme approvate in Parlamento la scorsa estate sono servite a poco e sono state facilmente aggirate da postille che rimettevano le chiavi delle Rsa saldamente nelle mani dei direttori sanitari. E così, al di là dei proclami e dei giri di parole, le strutture che ospitano gli Anziani non autosufficienti, le Residenze Sanitarie Assistite, sono chiuse al pubblico da due anni pieni. Tranne rarissime eccezioni che hanno riguardato per lo più i casi di moribondi (e neanche tutti), le riaperture, nei periodi in cui ci sono state, hanno riguardato solo alcuni spazi delle Rsa come i giardini o gli ingressi che sono stati trasformati in parlatori per le visite parentali. Mentre i saloni dove un tempo entravano e uscivano volontari, nipoti, figli, fratelli, medici, funzionari, fattorini e visitatori di ogni genere e tipo, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le norme approvate in Parlamento la scorsa estate sono servite a poco e sono state facilmente aggirate da postille che rimettevano le chiaviRsa saldamente nelle mani dei direttori sanitari. E così, al di là dei proclami e dei giri di parole, le strutture che ospitano glinon autosufficienti, le Residenze Sanitarie Assistite, sono chiuse al pubblico da duepieni. Tranne rarissime eccezioni che hanno riguardato per lo più i casi di moribondi (e neanche tutti), le riaperture, nei periodi in cui ci sono state, hanno riguardato solo alcuni spaziRsa come i giardini o gli ingressi che sono stati trasformati in parlatori per le visite parentali. Mentre i saloni dove un tempo entravano e uscivano volontari, nipoti, figli, fratelli, medici, funzionari, fattorini e visitatori di ogni genere e tipo, si ...

