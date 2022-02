Wta Monterrey 2022: Errani vince il derby con Bronzetti e si qualifica per il tabellone principale (Di domenica 27 febbraio 2022) Sara Errani sconfigge in due set la connazionale Lucia Bronzetti e stacca il pass per il tabellone principale del Wta 250 di Monterrey. Le due azzurre, che la settimana scorsa hanno giocato insieme in doppio a Guadalajara, si sono ritrovate contro nell’ultimo turno delle qualificazioni. Ad avere la meglio, ribaltando il pronostico della vigilia, è stata l’ex finalista del Roland Garros, che ha prevalso con un severo 6-3 6-1. Prestazione maiuscola da parte di Errani, che ha servito in maniera fantastica ed ha avuto la meglio dopo 1h22?. IL RACCONTO DEL MATCH – Primo set deciso da un break nel quinto gioco, che ha permesso a Sara di mettere la strada in discesa e chiudere 6-3, strappando nuovamente la battuta alla sua avversaria. Bronzetti ha provato a ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Sarasconfigge in due set la connazionale Luciae stacca il pass per ildel Wta 250 di. Le due azzurre, che la settimana scorsa hanno giocato insieme in doppio a Guadalajara, si sono ritrovate contro nell’ultimo turno dellezioni. Ad avere la meglio, ribaltando il pronostico della vigilia, è stata l’ex finalista del Roland Garros, che ha prevalso con un severo 6-3 6-1. Prestazione maiuscola da parte di, che ha servito in maniera fantastica ed ha avuto la meglio dopo 1h22?. IL RACCONTO DEL MATCH – Primo set deciso da un break nel quinto gioco, che ha permesso a Sara di mettere la strada in discesa e chiudere 6-3, strappando nuovamente la battuta alla sua avversaria.ha provato a ...

