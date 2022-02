Roma, che fatica: Abraham abbatte il fortino Spezia al 99? (Di domenica 27 febbraio 2022) La Spezia – La Roma vince 1-0 al fotofinish con lo Spezia. Ai giallorossi, dopo tre pareggi consecutivi, serve un calcio di rigore al 99’ per avere la meglio sulla squadra di Thiago Motta grazie alla realizzazione fredda di Abraham dopo quattro legni colpiti e tante occasioni sprecate con lo Spezia in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. La squadra di Mourinho sale così a 44 punti mentre lo Spezia resta fermo a 26. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma) Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) La– Lavince 1-0 al fotofinish con lo. Ai giallorossi, dopo tre pareggi consecutivi, serve un calcio di rigore al 99’ per avere la meglio sulla squadra di Thiago Motta grazie alla realizzazione fredda didopo quattro legni colpiti e tante occasioni sprecate con loin inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. La squadra di Mourinho sale così a 44 punti mentre loresta fermo a 26. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialAS

