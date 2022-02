Prince Harry et Meghan Markle : cette facture à 120.000 euros qu’ils vont devoir payer (Di domenica 27 febbraio 2022) Loin du Royaume-Uni, le Prince Harry et Meghan Markle se sont offert une sublime villa à 12,9 millions d’euros. cette dernière, située à Montecito, en Californie est composée de 9 chambres, 16 salles de bains, plusieurs salons et salles à manger, une cuisine gastronomique, une salle de petit-déjeuner, une salle familiale, une bibliothèque, une salle de billard, un home cinéma, une salle de sport, une cave à vin et un spa. Si le couple et ses deux enfants vivent des jours heureux sous le soleil de la Californie, ils vont devoir payer une facture de taxe municipale à 120.000 euros sur leur villa de rêve. Des documents découverts par le Sunday Mirror montrent en effet que la charge 2021-2022 du comté de ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022) Loin du Royaume-Uni, leetse sont offert une sublime villa à 12,9 millions d’dernière, située à Montecito, en Californie est composée de 9 chambres, 16 salles de bains, plusieurs salons et salles à manger, une cuisine gastronomique, une salle de petit-déjeuner, une salle familiale, une bibliothèque, une salle de billard, un home cinéma, une salle de sport, une cave à vin et un spa. Si le couple et ses deux enfants vivent des jours heureux sous le soleil de la Californie, ilsunede taxe municipale à 120.000sur leur villa de rêve. Des documents découverts par le Sunday Mirror montrent en effet que la charge 2021-2022 du comté de ...

