Pensioni 2022-2023, ultime: proroga opzione donna e cumulo gratuito contributi più casse (Di domenica 27 febbraio 2022) La riforma Pensioni del 2023 e dunque le misure che potrebbero essere in essa contenute continuano ad interessare i lavoratori, nei giorni scorsi abbiamo intervistato il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, per rassicurare i lavoratori sul fatto che le proposte al vaglio del governo circa la flessibilità in uscita sarebbero misure aggiuntive che non andrebbero ad intaccare le attuali uscite anticipate vigenti con la Riforma Fornero. Molti temevano, infatti, di trovarsi a ridosso della pensione con 41/42 anni di contirbuti versati e di dover andare incontro al ricalcolo contributivo dell’assegno, proposta avanzata dal Governo per poter garantire una maggiore flessibilità in uscita dei lavoratori garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. Questa sorta di ‘opzione ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 27 febbraio 2022) La riformadele dunque le misure che potrebbero essere in essa contenute continuano ad interessare i lavoratori, nei giorni scorsi abbiamo intervistato il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, per rassicurare i lavoratori sul fatto che le proposte al vaglio del governo circa la flessibilità in uscita sarebbero misure aggiuntive che non andrebbero ad intaccare le attuali uscite anticipate vigenti con la Riforma Fornero. Molti temevano, infatti, di trovarsi a ridosso della pensione con 41/42 anni di contirbuti versati e di dover andare incontro al ricalcolovo dell’assegno, proposta avanzata dal Governo per poter garantire una maggiore flessibilità in uscita dei lavoratori garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. Questa sorta di ‘...

Advertising

cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Inps: gli aumenti delle pensioni per il 2022 e la perequazione - Consulta tu… - AcerboLivio : Pensioni, arriva il ritocco 'a sorpresa': come controllare se ti spettano più soldi ogni mese - antonellatorto9 : #ULTIMOMINUTO #BONUS #IRPEF 2022: Leggi l'articolo per scoprire come funziona! - TrendOnline : #ULTIMOMINUTO #BONUS #IRPEF 2022: Leggi l'articolo per scoprire come funziona! - PensioniOggi : Pensioni, Le aliquote contributive per i lavoratori agricoli nel 2022 -