"Non è un mitomane". Crisi in Ucraina, la colpa non è di né Putin né di Zelensky: la Maglie ora fa nomi e cognomi (Di domenica 27 febbraio 2022) A Controcorrente, nella puntata andata in onda su Rete 4 sabato 26 febbraio, anche Maria Giovanna Maglie dice la sua sulla guerra in Ucraina. In collegamento con Veronica Gentili, la giornalista ammette che gran parte della colpa dell'invasione russa è di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti che ha preso il posto del predecessore Donald Trump. A suo dire "quando Trump sostiene che con lui a capo degli Usa Putin non avrebbe fatto questa cosa si tratta di capire se è un mitomane o dice la verità. Io mi azzardo a dire che dica la verità, rispetto alla situazione che c'era sul campo qualche anno fa. Mi sembra abbastanza realistico poter dire questo". Non solo, perché in queste ore è circolata anche un'intervista del tycoon in cui sembra fare un ritratto di Vladimir Putin che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) A Controcorrente, nella puntata andata in onda su Rete 4 sabato 26 febbraio, anche Maria Giovannadice la sua sulla guerra in. In collegamento con Veronica Gentili, la giornalista ammette che gran parte delladell'invasione russa è di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti che ha preso il posto del predecessore Donald Trump. A suo dire "quando Trump sostiene che con lui a capo degli Usanon avrebbe fatto questa cosa si tratta di capire se è uno dice la verità. Io mi azzardo a dire che dica la verità, rispetto alla situazione che c'era sul campo qualche anno fa. Mi sembra abbastanza realistico poter dire questo". Non solo, perché in queste ore è circolata anche un'intervista del tycoon in cui sembra fare un ritratto di Vladimirche ...

Advertising

Pek76Vincenzo : @ProfCampagna Solo per aver detto che se gli israeliani non stanno facendo niente di diverso da quello che sta face… - KCelinechoo : RT @ottobrerosa: Premesso che #Putin è un mitomane estremamente pericoloso. Però per me un vero leader non manda al macello i cittadini inn… - kilmarnock77 : RT @gaiajeanne: Il figlio di un’amica di mio papà s’è arruolato nell’esercito???? l’anno scorso, a 19 anni (5 in più di mio fratello). Ogni v… - LoredaconLory : RT @ottobrerosa: Premesso che #Putin è un mitomane estremamente pericoloso. Però per me un vero leader non manda al macello i cittadini inn… - foodetbio : RT @LauraValenza1: Il Berlusca non si è ancora espresso contro quel pazzo mitomane? #PutinIsaWarCriminal -