Marika e Diego sparano a zero su Uomini e Donne | “Ci hanno abbandonati in camerino senz’acqua” poi scene censurate

(Di domenica 27 febbraio 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata sul canale Youtube MondoTV24,rilasciato delle dichiarazioni estremamente interessanti su. I duerivelato in maniera molto dettagliata quello che accadde in occasione di quella che sarebbe dovuta essere la loro ospitata in studio. Per chi non lo sapesse, i due L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

MondoTV241 : UeD, Diego e Marika a MondoTV24, 'Ci hanno reputato una coppia scomoda qualcuno si è messo di traverso'… - MondoTV241 : UeD, Diego e Marika a MondoTV24, 'In studio vengono tutelati determinati personaggi' #marikageraci #diegoceccucci… - MondoTV241 : UeD, Diego e Marika a MondoTV24 'La redazione ha avuto paura che li screditassimo' #mondotv24 #marikageraci… - crazybonegirl17 : Sara ora è nella lista nera di gianni e tina come Diego, Marika, Aurora... e ogni cazzata è un pretesto per attaccarla #uominiedonne - infoitcultura : Uomini e Donne, Marika e Diego cacciati dal programma? La risposta di lei -

Ultime Notizie dalla rete : Marika Diego

Kontrokultura

Non ci sta la dama del trono over di Uomini e Donne, l'olbiese Jessica Serra, alle critiche della coppialasciate in alcune interviste . La 30enne ha voluto spiegare anche il perché ...Geraci rivela durante un'intervista il comportamento poco professionale della redazione di Uomini e Donne nei suoi confronti e in quelli diLa ex dama di Uomini e DonneGeraci svela in una lunga intervista la strategia che la redazione attuerebbe per scegliere le persone e le coppie all'interno dello studio. Una confessione a ...'Non posso parlare male di nessuno ma come in tutte le famiglie ci sono figli di serie A e figli di serie B'. É questa la riflessione che l'ex dama Marika Geraci fa in merito al trattamento che la red ...Uomini e Donne, la dama smaschera la redazione e spiega il trattamento che ha subito: ecco perché non l'hanno più chiamata.