LIVE Sci di fondo, 10 km donne Lahti 2022 in DIRETTA: super Johaug trionfa davanti a Nepryaeva! (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA 15 KM DI SCI DI fondo DALLE 13.30 12.33 Di seguito, la top 10 finale e le posizioni delle azzurre, con distacchi: 1 Therese Johaug (NOR) 24'28?4 2 Natalia Nepryaeva (RUS) +1?2 3 Krista Parmakoski (FIN) +16?5 4 Kerttu Niskanen (FIN) +37?7 5 Jonna Sundling (SWE) +40?7 6 Ebba Andersson (SWE) +57?2 7 Katharina Hennig (GER) +59?9 8 Rosie Brennan (USA) +1'02?8 9 Moa Olsson (SWE) +1'11?0 10 Emma Ribom (SWE) +1'11?8 21 CATERINA GANZ (ITA) +1'44?852 MARTINA BELLINI (ITA) +3'24?7 12.31 Ultimo tempo per Saari, confermate dunque le posizioni finali delle azzurre: Ganz ventunesima, Bellini cinquantaduesima. 12.29 Manca al traguardo solo la finlandese Amanda Saari. Martina Bellini momentaneamente è 52esima, al suo debutto in Coppa del Mondo. 12.28 Vediamo la ...

