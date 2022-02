Gozi: "Putin è come Hitler: vuole distruggere l'Europa E' un nazionalista paranoico, va messo in ginocchio" (Di domenica 27 febbraio 2022) "Dà dei nazisti agli ucraini, ma il suo piano è come il Mein Kampf: vuole sovvertire l'ordine democratico in Europa e nel mondo per costruire l'impero russo" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 27 febbraio 2022) "Dà dei nazisti agli ucraini, ma il suo piano èil Mein Kampf:sovvertire l'ordine democratico ine nel mondo per costruire l'impero russo" Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Gozi Putin 'Ora sanzioni durissime'. Il dibattito sul futuro dell'Europa AGI - Nessuno sconto a Putin. Sanzioni potenti come arma efficace per mettere in ginocchio la Russia dopo l'invasione dell'... A Bruxelles gli europarlamentari Sandro Gozi, Raffaele Fitto e Patrizia Toia ...

Il futuro dell'Europa sconvolta dall'invasione militare russa in Ucraina AGI - L'invasione dell'Ucraina da parte delle forze militari russe ordinata da Vladimir Putin ha fatto precipitare il mondo in una buca di ansia e preoccupazione, e ombre inquietanti sono ...Sandro Gozi ...

“Ora sanzioni durissime”. Il dibattito sul futuro dell’Europa AGI - Agenzia Italia “Ora sanzioni durissime”. Il dibattito sul futuro dell’Europa A Bruxelles gli europarlamentari Sandro Gozi, Raffaele Fitto e Patrizia Toia hanno risposto alle domande del direttore dell'AGI, Mario Sechi ...

Ucraina: Gozi (Re), Ue compensi a economie colpite da sanzioni (ANSA) - BRUXELLES, 24 FEB - "Dobbiamo mettere in ginocchio la Russia dal punto di vista economico, finanziario e commerciale. E' vero che l'Italia o la Germania sono Paesi particolarmente legati sul ...

