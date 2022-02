Giusy Buscemi | chi è | età | carriera | figli | chi è il marito | Instagram | Un passo dal cielo | Paradiso delle Signore

(Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica di Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice, che si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin trae vita privata. Chi è: film e serie tvè nata a Mazara del Vallo il 13 aprile del 1993 ed è un’attrice ed ex modella italiana. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, si è iscritta alla facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo e nel 2012 è diventata Miss Italia. Nello stesso anno ha debuttato sul grande schermo e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha preso parte anche a serie tv come Don Matteo, Undal, il ...

Advertising

infoitcultura : Verissimo celebra Giusy Buscemi, tutti i look più belli dell’attrice - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Gli ospiti di Verissimo di domenica 27 febbraio 2022 saranno: Fabio Fognini e Flavia Pennetta, Kabir Bedi, i neo genit… - ReignOfTheSerie : Gli ospiti di Verissimo di domenica 27 febbraio 2022 saranno: Fabio Fognini e Flavia Pennetta, Kabir Bedi, i neo ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Giusy Buscemi

A Verissimo da Rita Pavone, Fausto Leali all'attriceIn studio a Verissimo da Silvia Toffanin ci saranno anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro da poco diventati genitori per la ...Da qualche anno ormai il pubblico italiano è rimasto affascinato dall'incredibile bellezza di, l'attrice siciliana oggi nota per aver preso parte a numerose fiction Rai, tra cui la più recente Doc - Nelle tue mani (in cui interpreta la psicologa Lucia Ferrari ). I primi passi ...E Giusy Buscemi, incoronata reginetta nel 2012, ne è uno degli esempi più recenti. La bella siciliana, infatti, è una delle giovani attrici più apprezzate, approdata da poco nel cast della fiction ...Kabir non sarà l’unico ospite proveniente dal reality. A Verissimo da Rita Pavone, Fausto Leali all’attrice Giusy Buscemi In studio a Verissimo da Silvia Toffanin ci saranno anche Clizia Incorvaia e ...