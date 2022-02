Fonderie e rifiuti a Buccino | ambientalisti chiedono ad Anci e Lega delle Autonomie Locali di aderire a Radici

(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Protocolli d’intesa e progetti per la valorizzazione dell’ambiente e l’inserimento e la tutela dell’economia agroalimentare nei comuni del cratere con la trasformazionequattro aree industriali salernitane in distretti industriali-agroalimentari. È quanto chiederanno i 400 soci dell’associazione ambientalista “” all’Campania e alla, per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e dell’economia agroalimentare degli Alburni, della Valle del Sele e del Tanagro, per scongiurare la dezzazionePisano di Salerno e la realizzazione dell’impianto aerobico di trattamentodi ...

Advertising

anteprima24 : ** #Fonderie e rifiuti a #Buccino, #Ambientalisti chiedono ad Anci e Lega delle Autonomie Locali di aderire a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonderie rifiuti

La Gazzetta di Modena

A livello internazionale Ledel gruppo lavorano la ghisa sferoidale e lamellare con ... Rigorosi i protocolli di gestione responsabile relativi a emissioni nell'atmosfera, smaltimento, ...... contestualmente alla decisione di non concedere la proroga, ha comunicato acooperative la diffida e la sospensione dell'attività dell'azienda per inadempimenti in tema di gestione, ...Ai tempi, colpevoli della polvere nera erano stati i rifiuti presenti nel cortile dell’impianto, che la proprietà di Fonderie aveva coperto solo parzialmente, nonostante i solleciti. Non è ancora ...L’Agenzia regionale per la protezione ambientale, contestualmente alla decisione di non concedere la proroga, ha comunicato a Fonderie cooperative la diffida e la sospensione dell’attività ...