Flora Canto, chi è la compagna di Enrico Brignano: “Mi ha conquistata con frutta e verdura” (Di domenica 27 febbraio 2022) Flora Canto è una donna fortissima, oltre che dalla bellezza incredibile, che ha partecipato durante la sua carriera a show importanti, come Uomini e Donne e Tale e Quale Show. Ha preso parte anche ad alcuni film, come Cambio tutto! nel 2020 e La coppia dei campioni con Massimo Boldi nel 2016. Dal suo inizio come tronista a Uomini e Donne alla storia d’amore con l’attore e comico Brignano e la nascita della loro primogenita, Martina, Flora si sente incredibilmente grata per le opportunità che ha avuto, non solo sul lavoro, ma anche per la sua vita sentimentale. Sin da giovane, ha coltivato la sua enorme passione per la recitazione. Classe 1983, Flora Canto è romana di origine: le luci della ribalta per lei iniziano quando viene presentata come fidanzata dell’ex concorrente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)è una donna fortissima, oltre che dalla bellezza incredibile, che ha partecipato durante la sua carriera a show importanti, come Uomini e Donne e Tale e Quale Show. Ha preso parte anche ad alcuni film, come Cambio tutto! nel 2020 e La coppia dei campioni con Massimo Boldi nel 2016. Dal suo inizio come tronista a Uomini e Donne alla storia d’amore con l’attore e comicoe la nascita della loro primogenita, Martina,si sente incredibilmente grata per le opportunità che ha avuto, non solo sul lavoro, ma anche per la sua vita sentimentale. Sin da giovane, ha coltivato la sua enorme passione per la recitazione. Classe 1983,è romana di origine: le luci della ribalta per lei iniziano quando viene presentata come fidanzata dell’ex concorrente ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: “Fatto da mamma e da papà” con Flora Canto. Ospiti Fiona May e Giancarlo Magalli - Sandra92803764 : RT @Baccotvnews: ??Dopo una lunga assenza torna #Madeinsud, alla conduzione Stefano De Martino affiancato da Lorella Boccia o Flora Canto. L… - TeleVisionaro : RT @GalantoMassimo: #MadeInSud torna su Rai2 tra marzo e aprile 2022. Con Stefano De Martino in conduzione ci sarà una donna. Non Fatima Tr… - SerieTvserie : Made in Sud torna su Rai2, ecco chi affiancherà Stefano De Martino in conduzione -