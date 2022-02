Di Maio sulle sanzioni a Mosca: “L’Italia è per la linea dura” (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA – Di Maio spiega che sulle sanzioni a Mosca “L’Italia è per la linea dura: di fronte alle atrocità di questa guerra, scatenata dal governo russo, non può esserci nessun tentennamento. Con i nostri partner Ue e atlantici mostreremo tutta la forza della nostra compattezza”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari Esteri, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina Per Renzi le sanzioni sono “inevitabili, serve un fondo Ue per le aziende” Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Von der Leyen minaccia la Russia: “Le faremo pagare costi massicci” Draghi a Zelensky: “Daremo ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA – Dispiega cheè per la: di fronte alle atrocità di questa guerra, scatenata dal governo russo, non può esserci nessun tentennamento. Con i nostri partner Ue e atlantici mostreremo tutta la forza della nostra compattezza”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari Esteri, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina Per Renzi lesono “inevitabili, serve un fondo Ue per le aziende” Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Von der Leyen minaccia la Russia: “Le faremo pagare costi massicci” Draghi a Zelensky: “Daremo ...

