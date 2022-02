Weekend di controlli a Latina: 4 denunce, 50 sanzioni e 7 patenti ritirate (Di sabato 26 febbraio 2022) Weekend di controlli serrati a Latina, dove i Carabinieri sia in borghese sia in uniforme, hanno fermato oltre 500 persone e controllato più di 100 esercizi pubblici. Tali controlli sono finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. controlli in strada: contravvenzioni, denunce e patenti ritirate Numerose le perquisizioni personali e veicolari effettuate nell’ambito dei consueti controlli alla circolazione stradale, che hanno visto elevare oltre 50 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui alcune per mancanza di assicurazione di responsabilità civile e mancanza dei documenti di circolazione e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 febbraio 2022)diserrati a, dove i Carabinieri sia in borghese sia in uniforme, hanno fermato oltre 500 persone e controllato più di 100 esercizi pubblici. Talisono finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.in strada: contravvenzioni,Numerose le perquisizioni personali e veicolari effettuate nell’ambito dei consuetialla circolazione stradale, che hanno visto elevare oltre 50 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui alcune per mancanza di assicurazione di responsabilità civile e mancanza dei documenti di circolazione e di ...

