Ucraina, le ripercussioni sul settore moda sono state immediate: “Danni al momento non quantificabili” (Di sabato 26 febbraio 2022) La notizia dell’invasione della Russia ai Danni dell’Ucraina ha colto il mondo di sorpresa, ribadendogli ancora una volta la sua fragilità. Per chissà quale congiunzione astrale (ci sarebbe da chiederlo a Paolo Fox) è arrivata in piena Settimana della moda milanese: ancora una volta, così come era stato nel 2020 con il paziente “0” italiano di Covid, la realtà si è abbattuta sulle sfilate. In un attimo, le immagini dei carri armati russi per le strade di Kiev hanno spazzato via tutta l’euforia e gli entusiasmi dei primi giorni di quella che doveva essere la Fashion Week della ripartenza. Solo martedì, da Brunello Cucinelli a Claudio Marenzi di Herno, l’ottimismo era palpabile e si guardava con fiducia ai prossimi mesi: “Stiamo uscendo dall’emergenza pandemica, ricavi in crescita e il mercato risponde bene. C’è voglia di tornare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) La notizia dell’invasione della Russia aidell’ha colto il mondo di sorpresa, ribadendogli ancora una volta la sua fragilità. Per chissà quale congiunzione astrale (ci sarebbe da chiederlo a Paolo Fox) è arrivata in piena Settimana dellamilanese: ancora una volta, così come era stato nel 2020 con il paziente “0” italiano di Covid, la realtà si è abbattuta sulle sfilate. In un attimo, le immagini dei carri armati russi per le strade di Kiev hanno spazzato via tutta l’euforia e gli entusiasmi dei primi giorni di quella che doveva essere la Fashion Week della ripartenza. Solo martedì, da Brunello Cucinelli a Claudio Marenzi di Herno, l’ottimismo era palpabile e si guardava con fiducia ai prossimi mesi: “Stiamo uscendo dall’emergenza pandemica, ricavi in crescita e il mercato risponde bene. C’è voglia di tornare a ...

