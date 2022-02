Meccanica di Precisione, la Cosmind prepara i giovani del Lucarelli (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Avviato, presso la Cosmind, un percorso di collaborazione e di alternanza Scuola-Lavoro che vedrà coinvolti gli studenti degli ultimi tre anni degli istituti interessati, in linea con il principio della Scuola Aperta. Si è tenuto ieri, in azienda, il primo incontro con le classi quinte dell’Istituto Tecnico Industriale G. Bosco Lucarelli di Benevento, indirizzo Meccanica – Meccatronica – Energia. In totale 33 giovani studenti sono stati ospitati presso lo stabilimento produttivo di Limatola dove hanno avuto modo di vedere da vicino una realtà produttiva, attiva nel segmento della Meccanica di Precisione, al passo con i tempi ed all’avanguardia per tecnologia e professionalità. “Abbiamo realizzato questa iniziativa animati dall’esigenza di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Avviato, presso la, un percorso di collaborazione e di alternanza Scuola-Lavoro che vedrà coinvolti gli studenti degli ultimi tre anni degli istituti interessati, in linea con il principio della Scuola Aperta. Si è tenuto ieri, in azienda, il primo incontro con le classi quinte dell’Istituto Tecnico Industriale G. Boscodi Benevento, indirizzo– Meccatronica – Energia. In totale 33studenti sono stati ospitati presso lo stabilimento produttivo di Limatola dove hanno avuto modo di vedere da vicino una realtà produttiva, attiva nel segmento delladi, al passo con i tempi ed all’avanguardia per tecnologia e professionalità. “Abbiamo realizzato questa iniziativa animati dall’esigenza di ...

