(Di sabato 26 febbraio 2022) Un frame delche ricostruisce in 3D la dinamica dell'incidente in cuiD'Orazio ha perso la vita La dinamica delladiD'Orazio, stritolata dall'orditoio a cui stava lavorando, è ...

Advertising

Naz_Montecatini : La morte di Luana ricostruita nel video in 3D - Nazione_Prato : La morte di Luana ricostruita nel video in 3D - Nazione_Prato : Sulla morte di Luana c’è un braccio di ferro E il nodo del risarcimento resta intricatissimo - L_AdeleShasa : RT @redazioneiene: Dopo la terribile morte di questa operaia di 22 anni, la sicurezza è migliorata? L’inchiesta di @roberta_rei #leiene h… - redazioneiene : Dopo la terribile morte di questa operaia di 22 anni, la sicurezza è migliorata? L’inchiesta di @roberta_rei… -

Ultime Notizie dalla rete : morte Luana

LA NAZIONE

Un frame del video che ricostruisce in 3D la dinamica dell'incidente in cuiD'Orazio ha perso la vita La dinamica delladiD'Orazio, stritolata dall'orditoio a cui stava lavorando, è stata ormai ricostruita in tutti i dettagli. Ma un conto è leggere una relazione, un conto vedere le immagini video della ...Sono passati quasi dieci mesi dalladiD'Orazio, l'operaia di 22 anni stritolata dall'orditoio a cui era addetta nella fabbrica "Orditura srl" a Montemurlo, ma ancora non si parla di risarcimenti. Nonostante le insistenze ...La dinamica della morte di Luana D’Orazio, stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando, è stata ormai ricostruita in tutti i dettagli. Ma un conto è leggere una relazione, un conto vedere le ...L’assicurazione continua a non rispondere ai solleciti degli avvocati. Intanto "Le Iene" puntano il dito contro la sicurezza nelle orditure ...