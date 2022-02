Inter, quattro partite senza vincere come nel 2018: e l’attacco non si sblocca (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Inter si Interroga dopo il pari contro il Genoa L’Inter non va oltre lo 0-0 in casa del Genoa e non trova il successo per la quarta partita consecutiva: due vittorie e due sconfitte il bottino. come ricorda la Gazzetta dello Sport, per trovare uno score così negativo bisogna tornare indietro nel 2018 quando sulla panchina dei nerazzurri c’era Luciano Spalletti. “quattro partite di fila senza vittorie in campionato i nerazzurri non le mettevano insieme dal 2018, c’era ancora Spalletti. Ma forse preoccupano di più le tre partite consecutive (Liverpool compreso) senza gol che certificano il malessere offensivo. Dalla rete di Dzeko al Napoli si sono contate 53 conclusioni senza ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) L’siroga dopo il pari contro il Genoa L’non va oltre lo 0-0 in casa del Genoa e non trova il successo per la quarta partita consecutiva: due vittorie e due sconfitte il bottino.ricorda la Gazzetta dello Sport, per trovare uno score così negativo bisogna tornare indietro nelquando sulla panchina dei nerazzurri c’era Luciano Spalletti. “di filavittorie in campionato i nerazzurri non le mettevano insieme dal, c’era ancora Spalletti. Ma forse preoccupano di più le treconsecutive (Liverpool compreso)gol che certificano il malessere offensivo. Dalla rete di Dzeko al Napoli si sono contate 53 conclusioni...

