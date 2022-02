"Hip hip hurrà per Briatore". Berlusconi e Salvini insieme, colata di fango: "Ecco gli amici di Putin". Chi li insulta | Guarda (Di sabato 26 febbraio 2022) Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno partecipato ieri all'inaugurazione del nuovo locale di Flavio Briatore a Milano, "Crazy Pizza". La loro presenza in quel ristorante, però, ha fatto storcere il naso a molti. In primis a Selvaggia Lucarelli, che non ha mancato di commentare con tono duro la situazione. La giornalista ha condiviso sui suoi profili social diversi filmati in cui i due leader del centrodestra sembrano godersi la serata. "Gli amici di Putin - nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore fa pregava davanti all'ambasciata ucraina - ieri sera erano a empatizzare ad una festa privata nel nuovo locale milanese di Briatore", ha scritto la Lucarelli su Twitter, riferendosi a Berlusconi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Matteoe Silviohanno partecipato ieri all'inaugurazione del nuovo locale di Flavioa Milano, "Crazy Pizza". La loro presenza in quel ristorante, però, ha fatto storcere il naso a molti. In primis a Selvaggia Lucarelli, che non ha mancato di commentare con tono duro la situazione. La giornalista ha condiviso sui suoi profili social diversi filmati in cui i due leader del centrodestra sembrano godersi la serata. "Glidi- nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore fa pregava davanti all'ambasciata ucraina - ieri sera erano a empatizzare ad una festa privata nel nuovo locale milanese di", ha scritto la Lucarelli su Twitter, riferendosi ae ...

Berlusconi e Salvini insieme nella pizzeria di Briatore dopo Milan - Udinese. E il Cav torna grande intrattenitore. Ad un certo punto, come si vede in un video diffuso sui social, Berlusconi ha invitato tutti i commensali seduti al tavolo a gridare per l'amico Briatore 'Hip hip Hurrà!' . Al termine della cena ...

