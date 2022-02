Empoli-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Juventus, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Ci siamo, i bianconeri possono portarsi a -7 dallo scudetto con una vittoria e consolidare il quarto posto, i toscani non vincono ormai da troppo tempo e non possono nemmeno ritenersi salvi. Fischio d’inizio alle ore 18.05 di sabato 26 febbraio, chi riuscirà a spuntarla al Castellani? Empoli-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Marco Parolo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per la ventisettesima giornata di. Ci siamo, i bianconeri possono portarsi a -7 dallo scudetto con una vittoria e consolidare il quarto posto, i toscani non vincono ormai da troppo tempo e non possono nemmeno ritenersi salvi. Fischio d’inizio alle ore 18.05 di sabato 26 febbraio, chi riuscirà a spuntarla al Castellani?sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Marco Parolo. SportFace.

