Covid Ragusa, 4235 positivi: morte 4 donne tra Modica, Scicli e Vittoria (Di sabato 26 febbraio 2022) Ragusa – Altri quattro morti per Covid in provincia di Ragusa che fanno salire il totale a 486. Si tratta di quattro donne ed in particolare: una donna di 80 anni di Vittoria, non vaccinata, morta a casa, una donna di 67 anni, vaccinata con 2 dosi, morta in una casa di riposo di Modica; una donna di 88 anni di Vittoria, vaccinata con 2 dosi, morta nel reparto di Malattie Infettive all'ospedale Guzzardi di Vittoria e di una donna di 87 anni di Modica, vaccinata con 2 dosi, morta nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Maggiore di Modica. In aumento anche il numero dei guariti che arriva a 55.924. Ecco gli altri dati dell'Asp di Ragusa di oggi 26 febbraio 2022: i positivi in ...

