Australia, 5 morti per le inondazioni, almeno un disperso (Di sabato 26 febbraio 2022) almeno cinque persone sono morte, mentre un'altra è data per dispersa a seguito delle inondazioni provocate dalle forti piogge che imperversano dall'inizio della settimana nell'Australia orientale, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022)cinque persone sono morte, mentre un'altra è data per dispersa a seguito delleprovocate dalle forti piogge che imperversano dall'inizio della settimana nell'orientale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Australia morti Australia, 5 morti per le inondazioni, almeno un disperso Dopo diversi anni di siccità e incendi boschivi esacerbati dai cambiamenti climatici, l'Australia orientale ha vissuto un'estate straordinariamente umida, a causa della Niña, un fenomeno climatico ...

