(Di sabato 26 febbraio 2022) . la strategia nerazzurra per arrivare al brasiliano Resta Gleisonl’obiettivo numero uno per la difesa dell’in vista della prossima estate. Il patron del Torino Cairo valuta almeno 30 milioni di euro il difensore brasiliano, nel mirino anche dintus eMonaco. Per ammortizzare la cifra cash, il club nerazzurro potrebbe anche valutare l’inserimento nella trattativa del cartellino di, profilo gradito ai granata e attualmente in prestito all’Empoli dove sta facendo molto bene. Lo scrivenNews24.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Inter

1 L'è decisa a partire all'di Gianluca Scamacca . Il classe '99 del Sassuolo è l'obiettivo principale per l'estate nerazzurra, che è stata tra le prime società a informarsi con l'ad ...... con Andreazzoli che sotto di due gol decide di mettere Parisi e La Mantia per provare l'al ... e vista la situazione attuale di Milan,e Napoli, anche il discorso scudetto può riaprirsi. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Assalto Inter a Bremer: jolly Pinamonti per battere Juve e Bayern. la strategia nerazzurra per arrivare al brasiliano Resta Gleison Bremer l’obiettivo n ...Il talentuoso danese piace da tempo anche ad Inter e Milan ma i bianconeri sembrerebbero avvantaggiati. In seconda battuta, uno dei nomi che maggiormente ha affollato i pensieri della Juventus per la ...