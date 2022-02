Uomini e Donne, preoccupazione per Luciano: il cavaliere è stato operato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Diventato famoso prima a C’è Posta per Te e poi nel trono over di Uomini e Donne dove da spettacolo i suoi balli scatenati, il signor Luciano, che a ben novant’anni è ancora arzillo e desideroso di godersi la vita, non era presente alle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi. Questo perché si è dovuto operare. Ma i suoi tanti fan possono stare tranquilli: si tratta di una semplice operazione per rimuovere la cataratta, e terminata la degenza Luciano potrà tornare a saltellare a centro studio come ama fare, seppur sotto l’occhio vigile e preoccupato della padrona di casa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Armando sbugiarda le dame: “Con me la prima sera fanno tutto” Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Diventato famoso prima a C’è Posta per Te e poi nel trono over didove da spettacolo i suoi balli scatenati, il signor, che a ben novant’anni è ancora arzillo e desideroso di godersi la vita, non era presente alle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi. Questo perché si è dovuto operare. Ma i suoi tanti fan possono stare tranquilli: si tratta di una semplice operazione per rimuovere la cataratta, e terminata la degenzapotrà tornare a saltellare a centro studio come ama fare, seppur sotto l’occhio vigile e preoccupato della padrona di casa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Armando sbugiarda le dame: “Con me la prima sera fanno tutto” Nel corso dell’ultima puntata die ...

Advertising

davidefaraone : Immagini che non avremmo mai più voluto vedere. Una parola, #guerra, che non avremmo mai voluto più pronunciare. Un… - CarloCalenda : Ecco la segreteria di @Azione_it. Amministratori locali, esponenti della società civile e parlamentari. Uomini e do… - Europarl_IT : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - PaolaMaria76 : @Marcell59184176 @Palazzo_Chigi Gli uomini e le donne del nostro esercito non sono carne da macello. - ottovanz : RT @ernestolivero: Preghiamo perchè la pace arrivi in fretta. Ognuno di noi diventi strumento di pace. Crediamo alla pace! Diventiamo maggi… -