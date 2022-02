Ucraina | Di Maio | “Aggressione russa mette a rischio la sicurezza dell’Europa”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – “Questamilitare, se non viene fermata, rischia dire in pericolo la”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di. L'articolo L'Opinionista.

Scrive il ministro degli Esteri Luigi Disu Facebook: "L'aggressione russa va contrastata con ... Sanzioni finanziarie, esemplari, per rispondere a questa ingiustificata invasione dell'". ...E voglio ringraziare il Ministro Di, i diplomatici e tutto lo staff della Farnesina, per il ...esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - "Nelle prossime ore, in Consiglio dei Ministri stanzieremo un pacchetto da 110 milioni di euro per aiutare il popolo ucraino". Lo ha scritto si Facebook ..."L’Italia condanna con assoluta fermezza l’invasione, che giudichiamo inaccettabile". Così il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera sulla crisi ...