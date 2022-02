Sassuolo, Scamacca e Frattesi in coro: «Pronti per il salto» (Di venerdì 25 febbraio 2022) I due grandi obiettivi dell’Inter per l’estate Gianluca Scamacca e Davide Frattesi si sono raccontati a Sportweek I due grandi obiettivi dell’Inter per l’estate Gianluca Scamacca e Davide Frattesi si sono raccontati a Sportweek. Ecco un’anticipazione dell’intervista che uscirà domani sulla Gazzetta dello Sport. AMICIZIA – «Abbiamo percorso la stessa strada, che non è cambiata mai. (Scamacca) GRANDE salto – «Alla nostra età è meglio giocare. Poi, dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il salto». (Frattesi)«E comunque qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni ci porta oggi ad andare a vincere in casa delle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) I due grandi obiettivi dell’Inter per l’estate Gianlucae Davidesi sono raccontati a Sportweek I due grandi obiettivi dell’Inter per l’estate Gianlucae Davidesi sono raccontati a Sportweek. Ecco un’anticipazione dell’intervista che uscirà domani sulla Gazzetta dello Sport. AMICIZIA – «Abbiamo percorso la stessa strada, che non è cambiata mai. () GRANDE– «Alla nostra età è meglio giocare. Poi, dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il». ()«E comunque qui è diverso rispetto ad altre parti. Ilha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni ci porta oggi ad andare a vincere in casa delle ...

