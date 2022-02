Sassari, non vaccinata muore: indagato per omicidio colposo il medico no vax (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un medico di famiglia di 63 anni di Alghero è indagato per omicidio colposo in esercizio abusivo della professione. La Procura di Sassari ha, infatti, aperto il fascicolo a seguito dell'esposto dei ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Undi famiglia di 63 anni di Alghero èperin esercizio abusivo della professione. La Procura diha, infatti, aperto il fascicolo a seguito dell'esposto dei ...

Advertising

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Sassari, non vaccinata muore: indagato per omicidio colposo il medico no vax - Sardegnalavoro : Cercasi Operatori generici per attività di cernita dei rifiuti - non è richiesta l'esperienza maturata nello stesso… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Sassari, non vaccinata muore: indagato per omicidio colposo il medico no vax - Gazzettino : Sassari, non vaccinata muore: indagato per omicidio colposo il medico no vax - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Sassari, non vaccinata muore: indagato per omicidio colposo il medico no vax -