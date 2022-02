Riforma Pensioni 2023 | nota INPS | non cambiano i requisiti per vecchiaia | quota 41 e precoci

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche nelil requisito per andare in pensione disarà il compimento dei 67 anni. Lo precisa una circolare dell’che ha considerato il dato per cui la speranza di vita a 65 anni si è ridotta a causa della pandemia e non ci saranno incrementi. Quanto al pensionamento anticipato, resta lo stop agli incrementi previsto dalla Legge del 2019 e fino al 2026 si continuerà ad accedere al trattamento con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.: nessun aumento deifino al 2025 La circolarespecifica che “Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021 che non ha previsto alcun incremento a decorrere dal 1° gennaio ...

miriamartemisya : RT @umby51: #StaseraItalia Boeri critica la riforma quota 100 delle pensioni perché farebbe crollare il sistema. Però non parla delle 70.00… - FrancescoDiCam3 : @valechindamo Ditelo alla fornero che ha fatto una riforma per aizzare gli istinti piu' polulisti di questo paese.… - infoiteconomia : RIFORMA PENSIONI/ La scelta necessaria sulla previdenza complementare - AcerboLivio : RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli (Cgil): stop incrementi all'età di uscita (ultime notizie) - sevenseasmarina : RT @CoronaLupo: @MarceVann @CarlaKaky @AleFiveStars @RisatoNicola @nikinik64773225 @sevenseasmarina @CarloneDaniela @BiwiMobu @RaffyB_68 @7… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Pensioni

Non cambiano i parametri imposti dallaFornero per uscire dal mondo del lavoro e andare in pensione: lo si apprende dalla circolare Inps n. 28 del 18 febbraio, dalla quale risulta che dal 2023 i requisiti per l'accesso alla .../ L'importanza dei "diritti inespressi" Secondo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri, 'la vertenza per il rinnovo ha bisogno come luogo di confronto ...Riforma pensioni, l’inflazione e il caro energia cominciano a pesare molto sugli anziani con gli assegni di importo più basso ...25 Febbraio 2022 25 Febbraio 2022 Stefano Rodinò Riforma Pensioni Non ci sono commenti per Riforma Pensioni 2023, nota INPS: non cambiano i requisiti per vecchiaia, quota 41 e precoci Anche nel 2023 ...