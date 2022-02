Il velluto torna di moda con le sfilate autunno inverno 2022 23

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La tendenzadiventa protagonista alla Milano Fashion Weekin fatti in grande stile il tessuto più decadente e sensuale che ci sia. E che mancava sulle passerelle del prêt-à-porter da un po’. Le collezioni/23 lo mettono in campo declinandolo in ogni sorta di creazione. Dall’abito corto a quello da gran sera, dal completo maschile al cappotto. Tendenza/23: da sinistra, Sportmax, GCDS, Moschino, Etro, Gucci.da mattina a sera Per il giorno, il completo giacca e pantaloni dalle proporzioni straight sembra essere il capo più gettonato e versatile della stagione. Liscio, a costine, operato o stropicciato, preferibilmente in un ...

Tra completi maschili a tutto colore, mini dress sensuali e lunghi abiti da sera, la tendenza tessuto impera in passerella.