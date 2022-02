Guerra Ucraina, Cernat: «Lucescu sta tornando in Romania, nessuna scelta» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Florin Cernat, ex calciatore rumeno, ha aggiornato sulla situazione di Mircea Lucescu, che sta scappando dall’Ucraina Ai microfoni di Digi24, l’ex calciatore rumeno Florin Cernat ha dato importanti aggiornamenti sulla situazione di Mircea Lucescu, in viaggio verso la Romania dopo lo scoppio della Guerra in Ucraina. DICHIARAZIONI – «Da quello che so, Lucescu e i membri del suo staff sono partiti in mattinata per fare ritorno in Romania in macchina. Non hanno altra scelta, l’aeroporto di Kiev è stato bombardato. Non hanno più niente da fare in Ucraina. Le partite sono state sospese, così come gli allenamenti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Florin, ex calciatore rumeno, ha aggiornato sulla situazione di Mircea, che sta scappando dall’Ai microfoni di Digi24, l’ex calciatore rumeno Florinha dato importanti aggiornamenti sulla situazione di Mircea, in viaggio verso ladopo lo scoppio dellain. DICHIARAZIONI – «Da quello che so,e i membri del suo staff sono partiti in mattinata per fare ritorno inin macchina. Non hanno altra, l’aeroporto di Kiev è stato bombardato. Non hanno più niente da fare in. Le partite sono state sospese, così come gli allenamenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

